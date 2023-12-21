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    «Салернитана» — «Милан». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 17-го тура Серии А между «Салернитаной» и «Миланом»

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    «Милан»
    «Салернитана» в рамках 17-го тура чемпионата Италии дома сыграет с «Миланом». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 22:45 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Салернитана»

    Клуб из города Салерно на данный момент замыкает турнирную таблицу Серии А, набрав 8 очков в 16-ти матчах. На счету «Салернитаны» лишь одна победа при 5-ти ничьих и 10-ти поражениях. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 12:34.

    «Салернитана» уступила во всех 3-х матчах Серии А, которые были сыграны в декабре. Команда Филиппо Индзаги последовательно проиграла «Фиорентине» (0:3), «Болонье» (1:2) и «Аталанте» (1:4).

    В матче с бергамасками команда из Салерно первой открыла счет, отличившись на 10-й минуте благодаря голу Пиролы. Однако во втором тайме «Салернитана» пропустила 4 мяча в свои ворота, проиграв с разгромным счетом (1:4).

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    «Милан»

    «Милан» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, записав в свой актив 32 очка в 16-ти матчах. Отставание от второго «Ювентуса» составляет 5 баллов, от лидирующего «Интера» — 9.

    В крайнем туре Серии А подопечные Стефано Пиоли дома не оставили шансов «Монце». Встреча завершилась со счетом 3:0, а голами в составе «россонери» отличились Рейндерс, Шимич и Окафор.

    Эта победа стала для «Милана» третьей в четырех крайних турах чемпионата Италии. Ранее «красно-чёрные» набрали максимум очков в матчах с «Фиорентиной» (1:0) и «Фрозиноне» (3:1), а также уступили «Аталанте» (2:3).

    Личные встречи

    В прошлом сезоне Серии А «Милан» в Салерно обыграл соперника со счетом 2:1, а на «Сан-Сиро» была зафиксирована ничья 1:1. Всего в 6-ти очных матчах на счету «россонери» 4 победы и дважды команды не выявили победителя.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Салернитана» — «Милан» с коэффициентом 2.20.

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