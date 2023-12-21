«Салернитана» в рамках 17-го тура чемпионата Италии дома сыграет с «Миланом». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 22:45 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Салернитана»

Клуб из города Салерно на данный момент замыкает турнирную таблицу Серии А, набрав 8 очков в 16-ти матчах. На счету «Салернитаны» лишь одна победа при 5-ти ничьих и 10-ти поражениях. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 12:34.

«Салернитана» уступила во всех 3-х матчах Серии А, которые были сыграны в декабре. Команда Филиппо Индзаги последовательно проиграла «Фиорентине» (0:3), «Болонье» (1:2) и «Аталанте» (1:4).

В матче с бергамасками команда из Салерно первой открыла счет, отличившись на 10-й минуте благодаря голу Пиролы. Однако во втором тайме «Салернитана» пропустила 4 мяча в свои ворота, проиграв с разгромным счетом (1:4).

«Милан»

«Милан» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, записав в свой актив 32 очка в 16-ти матчах. Отставание от второго «Ювентуса» составляет 5 баллов, от лидирующего «Интера» — 9.

В крайнем туре Серии А подопечные Стефано Пиоли дома не оставили шансов «Монце». Встреча завершилась со счетом 3:0, а голами в составе «россонери» отличились Рейндерс, Шимич и Окафор.

Эта победа стала для «Милана» третьей в четырех крайних турах чемпионата Италии. Ранее «красно-чёрные» набрали максимум очков в матчах с «Фиорентиной» (1:0) и «Фрозиноне» (3:1), а также уступили «Аталанте» (2:3).

Личные встречи

В прошлом сезоне Серии А «Милан» в Салерно обыграл соперника со счетом 2:1, а на «Сан-Сиро» была зафиксирована ничья 1:1. Всего в 6-ти очных матчах на счету «россонери» 4 победы и дважды команды не выявили победителя.

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