Гендиректор «Арсенала» о сыне Черчесова: Не горюем, что он пришел

Генеральный директор тульского «Арсенала»рассказал, довольны ли в клубе вратарем

«Вратарь — сложная позиция, потому что играет только один, а у нас в команде их четыре.

Сложно сказать, довольны или нет. Черчесов хорошо влился в коллектив, он сам по себе позитивный человек. Тут важна атмосфера в раздевалке.

Черчесов тренируется и ждет своего шанса. Но по поводу его прихода мы не горюем», — приводит слова Зотова Sport24.

Сын бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова перешел в «Арсенал» в начале сезона из второй команды подмосковных «Химок».