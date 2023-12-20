ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Энтони ДжошуаШестая защита Бивола, возвращение Уайлдера и Джошуа. Анонс карда в Саудовской Аравии
  • 12:33
    • «Лейпциг» заплатит 25 млн евро за полузащитника «Наполи»
    Все новости спорта

    Гендиректор «Арсенала» о сыне Черчесова: Не горюем, что он пришел

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ Арсенал Тула ФНЛ — Первая лига Футбол России
    Генеральный директор тульского «Арсенала» Александр Зотов рассказал, довольны ли в клубе вратарем Станиславом Черчесовым-младшим.

    Станислав Черчесов-младший
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Станислав Черчесов-младший

    «Вратарь — сложная позиция, потому что играет только один, а у нас в команде их четыре.

    Сложно сказать, довольны или нет. Черчесов хорошо влился в коллектив, он сам по себе позитивный человек. Тут важна атмосфера в раздевалке.

    Черчесов тренируется и ждет своего шанса. Но по поводу его прихода мы не горюем», — приводит слова Зотова Sport24.

    Сын бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова перешел в «Арсенал» в начале сезона из второй команды подмосковных «Химок».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Мюнхенский клуб одержит уверенную победу в гостях
  • «Вольфсбург» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Барселона» сорвет злость на «Альмерии»?
  • «Барселона» — «Альмерия». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Несгибаемым» придется прогнуться
  • «Байер» — «Бохум». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.03
  • Экспресс дня 20 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Барселона — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Байер — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч ПСЖ — Метц
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Интер — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Алавес — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кадис — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры