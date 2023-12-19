Тухель: У «Лацио» есть очень опытный тренер, который всегда может удивить

Главный тренерподвел итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, что соперником немецкой команды станет «Лацио».

«Я не много знаю о "Лацио" в данный момент. Как итальянская команда, они всегда стремятся играть на результат. У них есть очень опытный тренер, который всегда может удивить. Цель состоит в том, чтобы пройти дальше. Это хорошо, что мы играем первый матч на выезде», — заявил Тухель на пресс-конференции.

Первые матчи 1/8 финала состоятся 13-14 и 20-21 февраля, ответные — 5-6 и 12-13 марта.

Финал Лиги Чемпионов пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 1 июня 2024 года.