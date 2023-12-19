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    Тухель: У «Лацио» есть очень опытный тренер, который всегда может удивить

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    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель подвел итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    Напомним, что соперником немецкой команды станет «Лацио».

    «Я не много знаю о "Лацио" в данный момент. Как итальянская команда, они всегда стремятся играть на результат. У них есть очень опытный тренер, который всегда может удивить. Цель состоит в том, чтобы пройти дальше. Это хорошо, что мы играем первый матч на выезде», — заявил Тухель на пресс-конференции.

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    • Первые матчи 1/8 финала состоятся 13-14 и 20-21 февраля, ответные — 5-6 и 12-13 марта.

    Финал Лиги Чемпионов пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 1 июня 2024 года.

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