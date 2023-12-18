Президент «Оренбурга»: Тема перехода Веры в «Локомотив» не закрыта

Президент «Оренбурга»прокомментировал информацию о том, что полузащитник

«Тема перехода Лукаса Веры в "Локомотив" не закрыта, но переговоры между клубами, как мне известно, не идут. Процесс инициировали не мы, поэтому пускай московский клуб решает этот вопрос. Футболист отдыхает, но никаких переговоров наш клуб с "Локомотивом" не ведет.

Если бы они действительно шли, то я бы был в курсе, но пока никаких контактов с администрацией "Локомотива" нет», — приводит слова Еремякина Sport24.

Ранее стало известно, сколько Вера будет зарабатывать в «Локомотиве».

В текущем сезоне Вера провел в РПЛ 17 матчей, забил один мяч и отдал четыре результативные передачи.