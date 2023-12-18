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    Президент «Оренбурга»: Тема перехода Веры в «Локомотив» не закрыта

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    Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал информацию о том, что полузащитник Лукас Вера не перейдет в «Локомотив».

    Лукас Вера
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    Лукас Вера

    «Тема перехода Лукаса Веры в "Локомотив" не закрыта, но переговоры между клубами, как мне известно, не идут. Процесс инициировали не мы, поэтому пускай московский клуб решает этот вопрос. Футболист отдыхает, но никаких переговоров наш клуб с "Локомотивом" не ведет.

    Если бы они действительно шли, то я бы был в курсе, но пока никаких контактов с администрацией "Локомотива" нет», — приводит слова Еремякина Sport24.

    Ранее стало известно, сколько Вера будет зарабатывать в «Локомотиве».

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    • В текущем сезоне Вера провел в РПЛ 17 матчей, забил один мяч и отдал четыре результативные передачи.

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