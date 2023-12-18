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    Абаскаль может возглавить клуб испанской Ла Лиги

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    Гильермо Абаскаль в ближайшее время может покинуть пост главного тренера «Спартака».

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    По информации VamosMiSevilla, Абаскаль входит в список кандидатов на пост главного тренера «Севильи».

    Руководство «Севильи» ищет нового наставника после увольнения Диего Алонсо, который проработал с командой всего лишь несколько месяцев.

    Также отмечается, что в «Севилье» рассматривают кандидатуру Кике Санчеса Флореса, который ранее возглавлял «Валенсию», «Хетафе», мадридский «Атлетико» и «Эспаньол».

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