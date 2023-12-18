Абаскаль может возглавить клуб испанской Ла Лиги

Гильермо Абаскаль Фото: globallookpress.com
По информации VamosMiSevilla, Абаскаль входит в список кандидатов на пост главного тренера «Севильи».
Руководство «Севильи» ищет нового наставника после увольнения Диего Алонсо, который проработал с командой всего лишь несколько месяцев.
Также отмечается, что в «Севилье» рассматривают кандидатуру Кике Санчеса Флореса, который ранее возглавлял «Валенсию», «Хетафе», мадридский «Атлетико» и «Эспаньол».
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.