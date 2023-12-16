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    «Ньюкасл» разгромил на своем поле «Фулхэм»

    «Ньюкасл» — «Фулхэм»: счет матча 3:0 (0:0), обзор голов

    Футбол Футбол Англии Ньюкасл Фулхэм
    Подошел к концу матч 17-го тура между «Ньюкаслом» и «Фулхэмом». Убедительную победу в нем со счетом 3:0 одержали хозяева.

    Льюис Майли
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    Льюис Майли

    На 22-й минуте прямую красную карточку получил нападающий «дачников» Рауль Хименес.

    «Ньюкасл» смог открыть счет в матче лишь на 57-й минуте. Гол на счету 17-летнего полузащитника «сорок» Льюиса Майли, для которого он стал первым в АПЛ.

    Спустя семь минут Мигель Альмирон удвоил преимущество хозяев, а на 82-й минуте защитник Дэн Берн установил окончательный счет — 3:0.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ньюкасл — Фулхэм 3:0
    Голы: 1:0 Льюис Майли (57'), 2:0 Мигель Альмирон (64'), 3:0 Дэниел Бёрн (82') Ньюкасл: Мартин Дубравка, Джамал Ласcеллс, Фабиан Шёр (Эмиль Крафт, 14'), Дэниел Бёрн (Свен Ботман, 84'), Шон Лонгстафф, Бруно Гимарайнс, Мигель Альмирон, Жоэлинтон (Льюис Майли, 36'), Каллум Уилсон, Энтони Гордон (Льюис Холл, 84'), Tino Livramento (Мэтт Ритчи, 84') Фулхэм: Бернд Лено, Энтони Робинсон, Исса Диоп, Олуватосин Адарабиойо, Тимоти Кастань (Родриго Мунис, 61'), Андреас Перейра (Кенни Тете, 61'), Гарри Уилсон, Томас Кейрни (Саша Лукич, 76'), Жоау Палинья (Харрисон Рид, 76'), Рауль Хименес, Алекс Айуоби (Bobby Decordova-Reid, 77') Предупреждения: Жоау Палинья (70'), Bobby Decordova-Reid (81') Удаление: Рауль Хименес (22')

    В следующем туре «Ньюкасл» отправится в гости к «Лутону».

    Календарь и таблица АПЛ

    «Фулхэм» сыграет на своем поле с «Бернли».

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