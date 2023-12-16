Кечинов о возможном переходе Джикии в «Краснодар»: Для него это великолепный вариант

Экс-футболиствысказался о возможном переходе защитника «красно-белых»

«Мы видим, что при Абаскале Джикия почти перестал играть. Не стоит забывать, что он возрастной футболист и, как мне кажется, лично ему стоит сменить обстановку.

Перезапустить свою футбольную карьеру. Если есть вариант именно для него с "Краснодаром", то для него это великолепно. Все мы прекрасно понимаем, что при нынешнем главном тренере Джикия играть уже не будет.

Конечно, "Краснодару" он сможет помочь, если соберется играть с новыми эмоциями и силами. У футболистов часто случается, что приходит время, когда на твоё место приходит новый футболист и начинает играть. Я надеюсь, что со сменой обстановки и клуба у него получится перезапустить карьеру», — сказал Кечинов Чемпионату.

В нынешнем сезоне Джикия провел только 6 матчей за «Спартак» в РПЛ и не отметился результативными действиями. В Кубке России защитник принял участие в одном матче.