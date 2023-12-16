ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе Моуринью Жозе был прав. Португалец указал на ключевые проблемы «МЮ» еще пять лет назад
  • 12:28
    • Большунов добился восьмой победы кряду на Кубке России-2023/2024
    Все новости спорта

    Кечинов о возможном переходе Джикии в «Краснодар»: Для него это великолепный вариант

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак Краснодар Трансферы
    Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном переходе защитника «красно-белых» Георгия Джикии в «Краснодар».

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Мы видим, что при Абаскале Джикия почти перестал играть. Не стоит забывать, что он возрастной футболист и, как мне кажется, лично ему стоит сменить обстановку.

    Перезапустить свою футбольную карьеру. Если есть вариант именно для него с "Краснодаром", то для него это великолепно. Все мы прекрасно понимаем, что при нынешнем главном тренере Джикия играть уже не будет.

    Конечно, "Краснодару" он сможет помочь, если соберется играть с новыми эмоциями и силами. У футболистов часто случается, что приходит время, когда на твоё место приходит новый футболист и начинает играть. Я надеюсь, что со сменой обстановки и клуба у него получится перезапустить карьеру», — сказал Кечинов Чемпионату.

  • Гегемония «Зенита» пошатнулась. Итоги первой части сезона РПЛ
  • Подводим краткие итоги первой части чемпионата России сезона 2023/24
  • 13/12/2023

    • В нынешнем сезоне Джикия провел только 6 матчей за «Спартак» в РПЛ и не отметился результативными действиями. В Кубке России защитник принял участие в одном матче.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Валенсия» создаст большие проблемы
  • «Валенсия» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Голевой спектакль обеспечен!
  • Сборная Пути РПЛ — Сборная Пути регионов. Прогноз и ставки
  • 2.98
    •
  • У «горожан» не возникнет проблем в домашнем матче
  • «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.26
  • Экспресс дня 16 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Валенсия — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.95
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Челси — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.40
  • Прогноз на матч Рахмонов — Томпсон
  • Бокс
  • Завтра в 07:10
    •  4.30
  • Прогноз на матч Севилья — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Атлетик — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры