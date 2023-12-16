«Челси» — «Шеффилд Юнайтед»: счет матча 2:0, обзор голов

Авторами точных ударов в этой игре стали Коул Палмер и Николас Джексон.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Челси — Шеффилд Юнайтед 2:0
Голы: 1:0 Коул Палмер (54'), 2:0 Николас Джексон (61') Челси: Джордже Петрович, Аксель Дисаси, Тьяго Силва, Бенуа Бадьяшиль, Леви Колвилл, Конор Галлахер, Рахим Стерлинг (Армандо Броя, 75'), Коул Палмер (Ян Матсен, 90'), Михаил Мудрик (Энцо Фернандес, 69'), Николас Джексон (Мало Гюсто, 90'), Moises Caicedo Шеффилд Юнайтед: Макс Лоу, Остон Трасти, Анель Ахмедходжич, Джейден Богл, Густаво Хамер (Анис Бен Слимане, 80'), Оливер Макбарни (Оливер Норвуд, 67'), Кэмерон Арчер, Andre Brooks (William Osula, 58'), James McAtee, V.Souza, Wes Foderingham Предупреждения: James McAtee (42'), Конор Галлахер (53'), Густаво Хамер (63'), Макс Лоу (74')
«Челси» поднялся на 10-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 22 очка. «Шеффилд» находится на последней, 20-й строчке с 8 баллами.