«Лилль» и «Слован» будут играть в плей-офф Лиги конференций

Нападающий «Лилля» Юсуф Языджи Фото: globallookpress.com
Французский «Лилль» на своем поле обыграл исландский «Клаксвик» — 3:0.
Первый гол в середине первого тайма с пенальти забил Юсуф Языджи, а на исходе встречи точку в матче с пенальти поставили Анхель Гомес и Эдон Жегрова.
Футбол. Лига конференций. Группа A
Лилль — Клаксвик 3:0
Голы: 1:0 Юсуф Язиджи (пенальти) (29'), 2:0 Анхель Гомес (пенальти) (87'), 3:0 Эдон Жегрова (пенальти) (90 + 6') Лилль: Вито Манноне, Тьяго Сантос, Самуэль Юмтити, Алешандро Рибейро, Айюб Буадди, Набиль Бенталеб (Бенжамен Андре, 46'), Хакон-Арнар Харальдссон (Алан Виржиниус, 84'), Реми Кабелла, Адам Уна (Анхель Гомес, 67'), Юсуф Язиджи (Эдон Жегрова, 67'), Исмаили (Габриэль Гудмундссон, 67') Клаксвик: Йонатан Юханссон, Патрик да Силва, Вегард Форрен, Одмар Фарё (Дени Павлович, 59'), Клаэс Филлип Кронберг (Латиф Ахмед, 72'), Арни Фредриксберг, Рене Йонсен, Якуп Бископстё Андреасен, Йоаннес Даниэльсен, Хейни Ватнсдаль (Бёрге Петерсен, 59'), Сиверт Гуссиос (Палл Андрассон Клеттскард, 80') Предупреждения: Хейни Ватнсдаль (18'), Вегард Форрен (28'), Набиль Бенталеб (39'), Йоаннес Даниэльсен (61'), Рене Йонсен (77'), Йоаннес Даниэльсен (85'), Якуп Бископстё Андреасен (85'), Якуп Бископстё Андреасен (90 + 4')
В параллельной встрече «Слован» Братислава проиграл дома «Олимпии» Любляна — 1:2.
Дубль в составе гостей оформил Педро Лукаш. За хозяев забивал Сезар Блэкман.
Футбол. Лига конференций. Группа A
Слован — Олимпия Любляна 1:2
Голы: 0:1 Педро Лукас (17'), 1:1 Сесар Блэкман (27'), 1:2 Педро Лукас (58') Слован: Милан Борян, Гурам Кашия, Кевин Виммер (Мартин Трновски, 56'), Сесар Блэкман, Лукаш Паушек (Яромир Змрхаль, 67'), Кенан Байрич, Джаба Канкава, Юрай Куцка, Тигран Барсегян, Давид Стрелец (Марко Толич, 67'), Александр Чаврич Олимпия Любляна: Денис Пинтол, Давид Суалехе, Ахмет Мухамедбегович, Марцел Ратник, Жорже Силва (Юстас Ласицкас, 75'), Марко Брест (Реди Каса, 75'), Руй Педру, Саар Фадида (Марко Мияйлович, 89'), Неманья Мотика, Педро Лукас (Мустафа Нукич, 83'), Тими Элшник Предупреждения: Кевин Виммер (16'), Тими Элшник (42') Удаление: Милан Борян (54')
По итогам группового турнира борьбу в Лиге конференций продолжат «Лилль» и «Слован». «Олимпия» и «Клаксвик» завершают выступление.