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    Тренер «Аталанты» похвалил Миранчука после матча в Лиге Европы

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    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после матча с польским «Ракувом» (4:0) в Лиге Европы высказался об игре Алексея Миранчука.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    Миранчук в игре с «Ракувом» отметился результативной передачей.

    «Из всех наших атакующих игроков Миранчук и Муриэль менее эгоистичны. Это качественные игроки, которые постоянно ищут друг друга на поле.

    Конечно, на них также оказывает влияние их физическое состояние. Каждый раз, когда они в хорошей форме, в том числе с точки зрения психологии, они могут играть важную роль в командной игре», — приводит слова Гасперини пресс-служба клуба из Бергамо.

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    • Напомним, на прошлой неделе Миранчук стал автором решающего результативного паса в игре Серии А против «Милана» (3:2).

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