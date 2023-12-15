Тренер «Аталанты» похвалил Миранчука после матча в Лиге Европы

Главный тренер «Аталанты»после матча с польским «Ракувом» (4:0) в Лиге Европы высказался об игре

Миранчук в игре с «Ракувом» отметился результативной передачей.

«Из всех наших атакующих игроков Миранчук и Муриэль менее эгоистичны. Это качественные игроки, которые постоянно ищут друг друга на поле.

Конечно, на них также оказывает влияние их физическое состояние. Каждый раз, когда они в хорошей форме, в том числе с точки зрения психологии, они могут играть важную роль в командной игре», — приводит слова Гасперини пресс-служба клуба из Бергамо.

Напомним, на прошлой неделе Миранчук стал автором решающего результативного паса в игре Серии А против «Милана» (3:2).