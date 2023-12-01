Аршавин призвал Миранчука покинуть покинуть «Аталанту» уже зимой

Бывший футболист сборной России и «Зенита»считает, чтонельзя оставаться вна вторую половину сезона.

В прошлом сезоне Миранчук выступал на правах аренды за «Торино».

«Мне кажется, это понятно давно. Не понимаю, почему они его сохранили. Странно, почему его "Торино не стал выкупать. Он там выглядел как раз к месту.

То, что тренер не видит его в основном составе, даже учитывая, что он выходит по 20–30 минут, это достаточно нормально. Но так или иначе Алексей и его окружение будут искать выход этой зимой. Ему надо сейчас менять команду", — приводит слова Аршавина "Матч ТВ".

В текущем сезоне Миранчук провел за "Аталанту" семь матчей во всех турнирах.