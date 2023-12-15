«Аталанта» разгромила «Ракув» в матче Лиги Европы, у Миранчука — ассист

Обзор матчей 6-го тура группы D Лиги Европы.

В одной из встреч «Аталанта» разгромила «Ракув» со счетом 4:0.

Первый гол итальянцы забили на 14-й минуте. Нападающий «Аталанты» Луис Муриэль забил гол с передачи российского полузащитника Алексея Миранчука.

На 26-й минуте «Аталанта» удвоила свое преимущество. Отличился защитник команды Джованни Бонфанти.

Во 2-м тайме итальянская команда вновь забила 2 безответных гола. На 72-й минуте все тот же Муриэль сделал дубль, а на 90+2-й минуте полузащитник «Аталанты» Шарль де Кетеларе установил окончательный результат — 4:0.

Футбол. Лига Европы. Группа D Ракув — Аталанта 0:4 Голы: 0:1 Луис Мурьель (14'), 0:2 Джованни Бонфанти (26'), 0:3 Луис Мурьель (72'), 0:4 Шарль Де Кетеларе (90 + 2') Ракув: Владан Ковачевич, Богдан Раковитан, Аднан Ковачевич, Фран Тудор, Жеан Карлос Силва (Деян Кристьян Сореску, 78'), Владислав Кочергин (Марчин Цебуля, 61'), Густав Берггрен, Срджан Плавшич, Джон Йебоа (Анте Црнац, 61'), Лукаш Зволински (Фабиан Пясецки, 81'), Бартош Новак (Сонни Киттель, 81') Аталанта: Марко Карнесекки (Франческо Росси, 84'), Надир Цортеа, Эмиль Хольм (Marco Palestra, 84'), Джованни Бонфанти, Ханс Хатебур, Шарль Де Кетеларе, Алексей Миранчук (Tommaso De Nipoti, 89'), Марио Пашалич, Мишель Ндари Адопо, Луис Мурьель (Moustapha Cisse, 89'), Tommaso Del Lungo Предупреждения: Эмиль Хольм (33'), Фран Тудор (76'), Джованни Бонфанти (79')

По итогам группового этапа Лиги Европы «Аталанта» заняла 1-е место и вышла в плей-офф турнира. «Ракув» расположился на последней 4-й позиции и завершил свое выступление в еврокубках.

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В параллельном матче «Спортинг» всухую обыграл «Штурм» (3:0).

В 1-м тайме португальцы забили только один гол. Отличился форвард «Спортинга» Виктор Дьокереш на 39-й минуте.

Во 2-м отрезке хозяева забили еще 2 гола. Дубль оформил защитник «Спортинга» Гонсалу Инасиу, забив свои голы на 60-й и 70-й минутах встречи.

Футбол. Лига Европы. Группа D Спортинг — Штурм 3:0 Голы: 1:0 Виктор Дьёкереш (39'), 2:0 Гонсалу Инасиу (60'), 3:0 Гонсалу Инасиу (70') Предупреждение: Йон Горенц-Станкович (75')

«Спортинг» занял 2-е место в своей группе Лиги Европы и вышел в 1/16 финала турнира, а «Штурм» сыграет в 1/16 финала плей-офф Лиги конференций.