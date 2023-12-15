«Аталанта» разгромила «Ракув» в матче Лиги Европы, у Миранчука — ассист

В одной из встреч «Аталанта» разгромила «Ракув» со счетом 4:0.
Первый гол итальянцы забили на 14-й минуте. Нападающий «Аталанты» Луис Муриэль забил гол с передачи российского полузащитника Алексея Миранчука.
На 26-й минуте «Аталанта» удвоила свое преимущество. Отличился защитник команды Джованни Бонфанти.
Во 2-м тайме итальянская команда вновь забила 2 безответных гола. На 72-й минуте все тот же Муриэль сделал дубль, а на 90+2-й минуте полузащитник «Аталанты» Шарль де Кетеларе установил окончательный результат — 4:0.
По итогам группового этапа Лиги Европы «Аталанта» заняла 1-е место и вышла в плей-офф турнира. «Ракув» расположился на последней 4-й позиции и завершил свое выступление в еврокубках.
В параллельном матче «Спортинг» всухую обыграл «Штурм» (3:0).
В 1-м тайме португальцы забили только один гол. Отличился форвард «Спортинга» Виктор Дьокереш на 39-й минуте.
Во 2-м отрезке хозяева забили еще 2 гола. Дубль оформил защитник «Спортинга» Гонсалу Инасиу, забив свои голы на 60-й и 70-й минутах встречи.
«Спортинг» занял 2-е место в своей группе Лиги Европы и вышел в 1/16 финала турнира, а «Штурм» сыграет в 1/16 финала плей-офф Лиги конференций.