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    Хави о поражении «Барселоны»: Индивидуальные ошибки стоили нам голов

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    Главный тренер «Барселоны» Хави раскритиковал игру своей команды в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Антверпеном» (2:3).

    Хави
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    Хави

    «Я не люблю говорить что-то плохое об отдельных игроках публично. Это остается внутри. Но они должны чувствовать себя лучше, быть более уверенными в себе. Индивидуальные ошибки стоили нам голов», — приводит слова Хави журналист Жорди Бланко Дуч на своей странице в соц. сети.

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  • 06/12/2023

    • После поражения от «Антверпена» «Барселона» заняла 1-е место в своей группе Лиги чемпионов с 12-ю очками в активе. Команда вышла в плей-офф турнира.

    Ранее сообщалось о том, что Мичел Санчес из «Жироны» может сменить Хави на посту главного тренера «Барселоны».

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