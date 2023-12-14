Хави о поражении «Барселоны»: Индивидуальные ошибки стоили нам голов

Главный тренерраскритиковал игру своей команды в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с(2:3).

«Я не люблю говорить что-то плохое об отдельных игроках публично. Это остается внутри. Но они должны чувствовать себя лучше, быть более уверенными в себе. Индивидуальные ошибки стоили нам голов», — приводит слова Хави журналист Жорди Бланко Дуч на своей странице в соц. сети.

После поражения от «Антверпена» «Барселона» заняла 1-е место в своей группе Лиги чемпионов с 12-ю очками в активе. Команда вышла в плей-офф турнира.

Ранее сообщалось о том, что Мичел Санчес из «Жироны» может сменить Хави на посту главного тренера «Барселоны».