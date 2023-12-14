Тренер «Антверпена» о победе над «Барсой»: Это был потрясающий вечер, стадион взорвался

Марк ван Боммел Фото: globallookpress.com
«Антверпен» занял последнее место в группе и завершил выступления в еврокубках.
«Это был потрясающий вечер с нашими болельщиками. Мы начали очень хорошо, забили фантастический гол.
В таких матчах все решают мелкие детали. В контратаке мы пропустили гол после первого удара "Барселоны". Когда мы сделали счет 2:1, стадион взорвался.
При счете 2:2 я подумал: "Опять". Против "Шахтера" и "Порту" мы играли очень хорошо, но во втором тайме потеряли контроль и проиграли оба матча.
На этот раз через минуту мы забили и счет стал 3:2. Это было потрясающе, стадион просто взорвался», — приводит слова нидерландского специалиста официальный сайт УЕФА.