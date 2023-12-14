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    Тренер «Антверпена» о победе над «Барсой»: Это был потрясающий вечер, стадион взорвался

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    Главный тренер «Антверпена» Марк ван Боммел прокомментировал победу над «Барселоной» (3:2) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Марк ван Боммел
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    Марк ван Боммел

    «Антверпен» занял последнее место в группе и завершил выступления в еврокубках.

    «Это был потрясающий вечер с нашими болельщиками. Мы начали очень хорошо, забили фантастический гол.

    В таких матчах все решают мелкие детали. В контратаке мы пропустили гол после первого удара "Барселоны". Когда мы сделали счет 2:1, стадион взорвался.

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    • При счете 2:2 я подумал: "Опять". Против "Шахтера" и "Порту" мы играли очень хорошо, но во втором тайме потеряли контроль и проиграли оба матча.

    На этот раз через минуту мы забили и счет стал 3:2. Это было потрясающе, стадион просто взорвался», — приводит слова нидерландского специалиста официальный сайт УЕФА.

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