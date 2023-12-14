Ферран Торрес: «Барселону» пытаются уничтожить

Нападающий «Барселоны»после поражения от «Антверпена» (2:3) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов высказался недоброжелателях каталонского клуба.

«Барселона» заняла первое место в группе и вышла в плей-офф ЛЧ.

«Мы должны кое-что исправить, мы это знаем, но это динамика, которая проявится в ходе сезона. Мы должны изменить ситуацию, и мы это сделаем.

Мы очень сплочены и полностью поддерживаем тренера. Мы разочарованы в первую очередь, но сейчас мы должны сосредоточиться на Ла Лиге.

Мы знаем о шуме извне, который царит вокруг "Барселоны", о том, что нас пытаются уничтожить, но мы должны с этим смириться», — приводит слова Торреса Mundo Deportivo.