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    Ферран Торрес: «Барселону» пытаются уничтожить

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    Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес после поражения от «Антверпена» (2:3) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов высказался недоброжелателях каталонского клуба.

    Ферран Торрес
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    Ферран Торрес

    «Барселона» заняла первое место в группе и вышла в плей-офф ЛЧ.

    «Мы должны кое-что исправить, мы это знаем, но это динамика, которая проявится в ходе сезона. Мы должны изменить ситуацию, и мы это сделаем.

    Мы очень сплочены и полностью поддерживаем тренера. Мы разочарованы в первую очередь, но сейчас мы должны сосредоточиться на Ла Лиге.

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    • Мы знаем о шуме извне, который царит вокруг "Барселоны", о том, что нас пытаются уничтожить, но мы должны с этим смириться», — приводит слова Торреса Mundo Deportivo.

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