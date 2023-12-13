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    «Химки» проведут три сбора в Турции

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    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев рассказал, как будет проходить подготовка команды ко второй половине сезона.

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    «С 20 декабря ребятам будет представлена программа индивидуальных тренировок, которая продлится до 10 января. Затем медосмотр и вылет в Турцию на сборы, их будет три — каждый по 13 дней. Не щадящих, замечу.

    Сборы сразу начнутся с серьезной ноты. Первый день — тесты, чтобы оценить отпускную работу и разделить игроков на группы.

    Не сомневаюсь, 75 процентов моей команды выполнит свои тренировочные планы полностью. Вижу отношение, желание вернуться в РПЛ, ребята сделают все ради цели и подведут себя к сборам в норме.

    Есть игроки, которые уже проходили с нами зимнюю паузу, они донесут требования до остальных. Уверен, что не все команды предложат такую программу своим футболистам. И не все ее выполнят, кстати.

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    • К тому же, часть наших конкурентов меняют тренера, им понадобится время, чтобы подстроиться под новые установки. Если же мы сможем ввести в состав трех‑четырех новых, молодых, голодных и высоких по классу футболистов — а мы работаем над этим — достигнем еще более высокого уровня», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

    «Химки» занимают второе место в турнирной таблице Первой лиги после 20 туров.

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