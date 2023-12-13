Полузащитник «Факела» высказался о результатах команды в первой половине сезона РПЛ

Полузащитникоценил игру команды в 1-й половине сезона российской Премьер-лиги.

«Что касается результата "Факела" в первой части сезона, то я думаю, что все справедливо. Где-то мы приобрели, где-то потеряли. Но все на своих местах. Здесь уже ничего не поделаешь.

Мы дома и на выезде неплохо играем с московскими командами, где-то теряем очки. В чем секрет? Это нужно у тренера спрашивать. Он прививает нам игру в другой футбол, требует играть больше в атаку, разыгрывать, больше включаться, быть активнее, это приносит свои плоды», — цитирует Квеквескири ТАСС.

После 18-и туров «Факел» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 21-м очком в активе.

В нынешнем сезоне Квеквескири провел 18 матчей за «Факел» в Премьер-лиге, не отметился результативными действиями и заработал 4 желтые карточки.