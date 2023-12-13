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    «Интер» и «Реал Сосьедад» поделили очки

    «Интер» — «Реал Сосьедад»: счет матча 0:0, обзор

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    В матче последнего тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    Соперники так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

    Отметим, что российский хавбек испанской команды Арсен Захарян вышел на поле в стартовом составе и провел 77 минут.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа D
    Интер — Реал Сосьедад 0:0
    Предупреждения: Игор Субельдия (21'), Арсен Захарян (44'), Лаутаро Мартинес (75'), Такэфуса Кубо (76'), Ариц Элустондо (85')

    Таким образом, «Реал Сосьедад» набрал 12 очков и вышел в плей-офф с первого места. У «Интера» также 12 пунктов и вторая строчка. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 18 декабря.

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