«Интер» — «Реал Сосьедад»: счет матча 0:0, обзор

В матче последнего тура группового этапа Лиги чемпионовсыграли вничью.

Соперники так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

Отметим, что российский хавбек испанской команды Арсен Захарян вышел на поле в стартовом составе и провел 77 минут.

Футбол. Лига чемпионов. Группа D Интер — Реал Сосьедад 0:0 Предупреждения: Игор Субельдия (21'), Арсен Захарян (44'), Лаутаро Мартинес (75'), Такэфуса Кубо (76'), Ариц Элустондо (85')

Таким образом, «Реал Сосьедад» набрал 12 очков и вышел в плей-офф с первого места. У «Интера» также 12 пунктов и вторая строчка. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 18 декабря.