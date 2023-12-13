«Зальцбург» — «Бенфика»: счет матча 1:3, обзор голов

Анхель Ди Мария Фото: globallookpress.com
На голы Анхеля Ди Марии, Рафы Силвы и Артура Кабрала хозяева ответили только точным ударом престижа Луки Сучича.
Футбол. Лига чемпионов. Группа D
Зальцбург — Бенфика 1:3
Голы: 0:1 Анхель Ди Мария (32'), 0:2 Рафаэл Силва (45 + 1'), 1:2 Лука Сучич (57'), 1:3 Артур Кабрал (90 + 2') Предупреждения: Люка Гурна-Дуат (10'), Морато (45 + 4'), Петар Ратков (51'), Петар Муса (72'), Дийон Камери (82'), Александр Шлагер (90')
Таким образом, «Бенфика» стала третьей и продолжит борьбу в Лиге Европы. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 18 декабря. «Зальцбург» покинул еврокубки. У обеих команд по 4 очка.