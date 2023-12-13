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    «Бенфика» вырвала у «Зальцбурга» место в Лиге Европы

    «Зальцбург» — «Бенфика»: счет матча 1:3, обзор голов

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    В матче последнего тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» на выезде переиграла «Зальцбург» со счетом 3:1.

    Анхель Ди Мария
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    Анхель Ди Мария

    На голы Анхеля Ди Марии, Рафы Силвы и Артура Кабрала хозяева ответили только точным ударом престижа Луки Сучича.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа D
    Зальцбург — Бенфика 1:3
    Голы: 0:1 Анхель Ди Мария (32'), 0:2 Рафаэл Силва (45 + 1'), 1:2 Лука Сучич (57'), 1:3 Артур Кабрал (90 + 2') Предупреждения: Люка Гурна-Дуат (10'), Морато (45 + 4'), Петар Ратков (51'), Петар Муса (72'), Дийон Камери (82'), Александр Шлагер (90')

    Таким образом, «Бенфика» стала третьей и продолжит борьбу в Лиге Европы. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 18 декабря. «Зальцбург» покинул еврокубки. У обеих команд по 4 очка.

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