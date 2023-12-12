Семак высказался о будущем Сутормина в «Зените»

Главный тренер санкт-петербургскогопрокомментировал возможный уход игрока команды

«Можем ли отпустить Сутормина? Мы готовы рассмотреть варианты, которые будут устраивать как самих футболистов, так и удовлетворять интересы клуба. При совпадении этих интересов возможны варианты, при которых игрок, получающий мало практики, перейдёт в другую команду на правах аренды или на условиях полноценного трансфера. Всё должно решаться в правовом поле.

Что касается Лёши Сутормина, то у него был очень хороший отрезок, в течение которого он играл в основном составе. Но есть конкуренция, на сегодняшний день в составе выходят те, кто, на наш взгляд, сильнее. Но что будет после перерыва — никто не знает. У игроков будет возможность начать готовиться с чистого листа, с первых сборов, и завоевать место в основном составе», — приводит слова Семака «Матч ТВ».