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    Семак высказался о будущем Сутормина в «Зените»

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    Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возможный уход игрока команды Алексея Сутормина.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Можем ли отпустить Сутормина? Мы готовы рассмотреть варианты, которые будут устраивать как самих футболистов, так и удовлетворять интересы клуба. При совпадении этих интересов возможны варианты, при которых игрок, получающий мало практики, перейдёт в другую команду на правах аренды или на условиях полноценного трансфера. Всё должно решаться в правовом поле.

    Что касается Лёши Сутормина, то у него был очень хороший отрезок, в течение которого он играл в основном составе. Но есть конкуренция, на сегодняшний день в составе выходят те, кто, на наш взгляд, сильнее. Но что будет после перерыва — никто не знает. У игроков будет возможность начать готовиться с чистого листа, с первых сборов, и завоевать место в основном составе», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

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