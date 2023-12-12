Семак: Ожидал, что «Краснодар» будет одним из главных конкурентов в борьбе за титул в РПЛ

Главный тренерпризнался, что не удивлен лидерствомв РПЛ.

«Доволен ли занимаемой позицией? Учитывая те проблемы, которые были, это абсолютно нормальный результат. Вся борьба еще впереди. Главное, что мы в деле, сражаемся за первое место. Конечно, мы всегда хотим быть первыми, но так же хотят и другие команды. Ни одна команда в мире не может вечно оставаться на вершине. Наша задача — продержаться как можно дольше на этих позициях и стремиться побеждать.

Ожидал ли, что именно "Краснодар" станет главным конкурентом в борьбе за чемпионство? Да. "Краснодар" — один из главных конкурентов. Они провели отличную весеннюю часть. Для меня не сюрприз, что эта команда находится так высоко», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» завершил первую часть сезона в МИР Российской премьер‑лиге (РПЛ) на втором месте, набрав 36 очков. Лидером на зимний перерыв в чемпионате ушел «Краснодар», имеющий в активе 38 баллов.