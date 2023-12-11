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    Орлов: Похоже, Абаскаль нашел оптимальное сочетание в атаке

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    Комментатор Геннадий Орлов не верит, что главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля могут отправить в отставку по итогам первой части сезона.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Московский "Спартак" на мажорной ноте завершил первую часть сезона, провел сильный матч с "Крыльями". В атаке красно-белые смотрелись замечательно. Абаскаль, похоже, нашел оптимальное сочетание впереди. Москвичам нужен еще один центральный защитник.

    Когда Промес в форме, его не удержать. Это он и показал в поединке с самарцами. Я вообще считаю Промеса и Вендела лучшими футболистами РПЛ. Они действительно мастера. Правда, Вендел, как мне кажется, играет стабильнее. Промесу порой уже не хватает сил на все 90 минут.

    Сейчас нравится Соболев. Воспитательные меры Абаскаля возымели действие. Александр и на команду здорово работает, и сам все время нацелен на удар. Соболев не выключался из игры в матче с "Крыльями". Все время оказывался в нужном месте. "Спартак" был хорош, показал, что будет претендовать на высокие места.

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    Если, конечно, клуб не поменяет тренера. Будет смешно, если уволят Абаскаля. Зачем? Хотя Федуна в клубе уже нет, времена непредсказуемых решений, похоже, прошли», — цитирует Орлова «СЭ».

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