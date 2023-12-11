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    В «Урале» высказались о возможной отставке Гончаренко

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    Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб по-прежнему доверяет главному тренеру команды Виктору Гончаренко.

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    «Никакой отставки не будет. Виктор Михайлович — грамотный специалист, ребятам, мне комфортно с ним работать.

    Что‑то не вышло, но думаю, что он знает, как выйти из ситуации. Вообще, хотим, чтобы он остался на долгое время, у него другое мнение — нельзя работать по 8–9 лет в одном клубе, надо что‑то менять в жизни.

    У меня даже мыслей таких не было и не будет», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

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    «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

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