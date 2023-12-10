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    Ташуев поделился ожиданиями от матча РПЛ «Факел» — «Динамо»

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    Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался о предстоящем матче 18-го тура РПЛ с «Динамо».

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    «Конечно, мы внесли коррективы в подготовку к матчу. Сокращали тренировки и меняли вид работы, но в любом случае мы тренировались на искусственном поле.

    У нас могут возникнуть проблемы при переходе на такой газон, тут другой отскок и другое владение мячом. Раньше говорили, что если ты мастер, то тебе без разницы на чём играть.

    Будет ли со стороны "Факела" упрощенный футбол? У нас будет микс. Будут и доставки мяча верхом с подборами, и комбинирование на чужой половине поля. Будем стараться принимать верные решения в зависимости от ситуации.

    Насколько отсутствие Беленова и Черова является проблемой? К сожалению, Беленов заболел. Погодные условия сказываются. Гудиев — хороший вратарь, мы в нём уверены.

    У Черова травма, но у нас есть другие футболисты, которые могут сыграть вместо него. Всё нормально, обычная ситуация, как и у всех команд», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

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    • Напомним, что матч между «Факелом» и «Динамо» состоится 10-го декабря в 14:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут. Следите за ходом поединка по этой ссылке.

    «Факел» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 20-ю очками в активе. «Динамо» располагается на 3-й строчке (31 балл).

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