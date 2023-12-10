Максимов о ничьей с «Динамо»: Для нас хороший результат перед тем, как уйти в отпуск

Нападающийвысказался о ничейном результате в матче 18-го тура РПЛ с(1:1).

«Добыли боевое очко. Для нас хороший результат перед тем, как уйти в отпуск.

Удовлетворены тем, сколько набрали очков в первой части сезона. Немного обезопасили себя от зоны стыков. Теперь надо хорошо отдохнуть, хорошо поработать на сборах, чтобы во второй части сезоне не опускаться вниз, а подниматься.

Мы играем со всеми командами на равных. Всё от нас зависит. В матче с любым соперником можем выиграть», — сказал Максимов в эфире «Матч ТВ».

После ничейного результата в матче с «Динамо» «Факел» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 21-м очков в активе.