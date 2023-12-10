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    Максимов о ничьей с «Динамо»: Для нас хороший результат перед тем, как уйти в отпуск

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    Нападающий «Факела» Максим Максимов высказался о ничейном результате в матче 18-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1).

    «Факел»
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    «Факел»

    «Добыли боевое очко. Для нас хороший результат перед тем, как уйти в отпуск.

    Удовлетворены тем, сколько набрали очков в первой части сезона. Немного обезопасили себя от зоны стыков. Теперь надо хорошо отдохнуть, хорошо поработать на сборах, чтобы во второй части сезоне не опускаться вниз, а подниматься.

    Мы играем со всеми командами на равных. Всё от нас зависит. В матче с любым соперником можем выиграть», — сказал Максимов в эфире «Матч ТВ».

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