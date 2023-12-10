«Факел» — «Динамо»: счет матча 1:1, обзор голов

Ярослав Гладышев Фото: globallookpress.com
На гол Ярослава Гладышева хозяева ответили точным ударом Максима Максимова.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Факел — Динамо 1:1
Голы: 0:1 Ярослав Гладышев (29'), 1:1 Максим Максимов (пенальти) (79') Факел: Виталий Гудиев, Сергей Брызгалов, Сергей Божин, Руслан Магаль, Ильнур Альшин, Вячеслав Якимов, Ираклий Квеквескири, Хызыр Аппаев, Kudryashov F., Masternoy V., Markov E. Динамо: Антон Шунин, Сергей Паршивлюк, Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Дмитрий Скопинцев, Луис Чавес, Хорхе Карраскаль, Даниил Фомин, Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин, Bitello Предупреждения: Ираклий Квеквескири (22'), Хорхе Карраскаль (23'), Дмитрий Скопинцев (49'), Фабиан Бальбуэна (78')
«Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» после 18 туров с 21 баллом идет 11-м.