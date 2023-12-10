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    «Факел» и «Динамо» поделили очки

    «Факел» — «Динамо»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 18-го тура российской Премьер-лиги «Факел» и «Динамо» сыграли вничью 1:1.

    Ярослав Гладышев
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    Ярослав Гладышев

    На гол Ярослава Гладышева хозяева ответили точным ударом Максима Максимова.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Факел — Динамо 1:1
    Голы: 0:1 Ярослав Гладышев (29'), 1:1 Максим Максимов (пенальти) (79') Факел: Виталий Гудиев, Сергей Брызгалов, Сергей Божин, Руслан Магаль, Ильнур Альшин, Вячеслав Якимов, Ираклий Квеквескири, Хызыр Аппаев, Kudryashov F., Masternoy V., Markov E. Динамо: Антон Шунин, Сергей Паршивлюк, Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Дмитрий Скопинцев, Луис Чавес, Хорхе Карраскаль, Даниил Фомин, Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин, Bitello Предупреждения: Ираклий Квеквескири (22'), Хорхе Карраскаль (23'), Дмитрий Скопинцев (49'), Фабиан Бальбуэна (78')

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    «Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» после 18 туров с 21 баллом идет 11-м.

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