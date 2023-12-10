Линекер пожалел о том, что поддерживал внедрение VAR

Экс-форвард сборной Англиирассказал о своем отношении к системе VAR.

«Должен сказать, что мне больше не очень нравится VAR. Я был одним из тех, кто его защищал, и по правде чувствую себя очень виноватым. Я определенно был неправ, это портит игру», — приводит слова Линекера The Sun.

Напомним, что в нынешнем сезоне из-за неверных решений системы VAR пострадали «Ливерпуль», «Арсенал» и «Вулверхэмптон».

После 16-и туров в АПЛ «мерсисайцы» лидируют в турнирной таблице (37 очков). Второе место занимает «Арсенал» (36), а 3-ку лидеров замыкает «Астон Вилла» (35).