Квеквескири: Было тяжело играть в плане погоды, но мы ее не выбираем, какая есть, такая есть

Полузащитникподелился комментарием после ничьей св матче 18-го тура РПЛ (1:1).

«Сегодня, понятно, было холодно, было тяжело играть в плане погоды, но мы ее не выбираем, какая есть, такая есть. Что касается поля, то спасибо всем людям, оно было намного лучше, чем в предыдущие матчи, благодаря агрономам и другим людям, которые приходили, убирали, помогали, очищали снег. Спасибо нашим болельщикам, сегодня была классная поддержка, как всегда.

"Динамо" играло в хороший футбол, в первые 20-30 минут у них не было таких опасных моментов, потом был отрезок 5 минут, мы подсели, они нас наказали. Во втором тайме была уже более открытая игра, я не видел пенальти, слава Богу, мы забили, 1:1. Теперь поедем спокойно отдыхать», — цитирует Квеквескири ТАСС.

«Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» после 18 туров с 21 баллом идет 11-м.