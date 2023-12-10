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    Квеквескири: Было тяжело играть в плане погоды, но мы ее не выбираем, какая есть, такая есть

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    Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири поделился комментарием после ничьей с «Динамо» в матче 18-го тура РПЛ (1:1).

    Ираклий Квеквескири
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    Ираклий Квеквескири

    «Сегодня, понятно, было холодно, было тяжело играть в плане погоды, но мы ее не выбираем, какая есть, такая есть. Что касается поля, то спасибо всем людям, оно было намного лучше, чем в предыдущие матчи, благодаря агрономам и другим людям, которые приходили, убирали, помогали, очищали снег. Спасибо нашим болельщикам, сегодня была классная поддержка, как всегда.

    "Динамо" играло в хороший футбол, в первые 20-30 минут у них не было таких опасных моментов, потом был отрезок 5 минут, мы подсели, они нас наказали. Во втором тайме была уже более открытая игра, я не видел пенальти, слава Богу, мы забили, 1:1. Теперь поедем спокойно отдыхать», — цитирует Квеквескири ТАСС.

    «Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» после 18 туров с 21 баллом идет 11-м.

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