ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ» — «Борнмут»В поисках нового дна. «Борнмут» опозорил «МЮ» на «Олд Траффорд»
  • 21:26
    • «Тоттенхэм» разгромил «Ньюкасл», у Ришарлисона — дубль
  • 19:36
    • «Штутгарт» и «Байер» не выявили сильнейшего
  • 19:06
    • «Эвертон» одержал уверенную победу над «Челси»
  • 18:58
    • «Лутон» не смог отобрать очки у «Манчестер Сити»
  • 18:32
    • «Оренбург» избежал поражения в матче РПЛ с «Сочи»
    Все новости спорта

    Кокорин: Тимощук Лигу чемпионов выигрывал, а тут 2DROTS проиграл

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Александр Кокорин Арис
    Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин поделился своим мнением о Медиалиге.

    Александр Кокорин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Кокорин

    «Что я считаю о Тимощуке в Медиалиге? Я после их поражения от 2DROTS с ним переписывался. Он меня подколол, я ему ответил: "Вы 2DROTS 0:3 проиграли". А человек Лигу чемпионов выигрывал.

    Мог ли я представить, что в Медиалиге будут играть такие люди? Нет. Я говорил, что это совмещение приятного с полезным. Раньше просто арендовали поле и играли, а сейчас ты на виду, хороший уровень.

    Хочу ли я поиграть в Медиалиге? Пока нет. Хотя то, что я раньше говорил, обычно случалось. Поэтому сейчас я не зарекаюсь. В ближайшем будущем это невозможно. Зачем об этом говорить, если у меня контракт? Я же не буду его сейчас расторгать, чтобы поехать туда», — сказал Кокорин в выпуске YouTube-канала «Брейн в деле».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Вернутся ли гости на первое место в таблице?
  • «Барселона» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 4.90
    •
  • Сумеют ли римляне огорчить «фиалок»?
  • «Рома» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • «Айлендерс» решатся еще на один безумный матч дома
  • «Айлендерс» — «Торонто». Прогноз и ставки
  • 3.48
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 10 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  4.90
  • Прогноз на матч Барселона — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Рома — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.48
  • Прогноз на матч Айлендерс — Торонто
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лорьян — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.47
  • Экспресс дня 11 декабря
  • Завтра в 23:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Кальяри — Сассуоло
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Даллас — Детройт
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Жил Висенте — Морейренсе
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры