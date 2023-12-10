«Факел» и «Динамо» опубликовали стартовые составы на матч РПЛ

Марцел Личка — главный тренер «Динамо» Фото: globallookpress.com
«Факел»: Гудиев, Кудряшов, Брызгалов, Божин, Мастерной, Магаль, Альшин, Якимов, Квеквескири, Марков, Аппаев.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Фомин, Карраскаль, Чавес, Бителло, Тюкавин, Гладышев.
Матч между этими командами состоится 10-го декабря в 14:00 мск. Прогноз наших экспертов на эту встречу можно посмотреть тут. Следите за ходом поединка по этой ссылке.
«Факел» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 20-ю очками в активе. «Динамо» — на 3-й позиции (31).