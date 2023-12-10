Деограсия: Понятно, взять одно очко лучше, чем проиграть, но мы хотели выиграть

Главный тренерподвел итоги матча 18‑го тура РПЛ против(1:1).

«Понятно, взять одно очко лучше, чем проиграть, но мы хотели сегодня здесь выиграть. Мы доходили до штрафной соперника, но не попадали в створ.

Нам сложно даются последние матчи. Первый тайм был просто ужасен. Во второй половине сыграли уже лучше.

У нас все спланировано на зимнюю паузу. Постараемся выйти из этого положения. Мы не должны находится там, где сейчас находимся. Что делать? Тренироваться больше и лучше», — цитирует Деограсию «Матч ТВ».

После этого матча «Сочи» занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ с 11-ю очками в активе. «Оренбург» — на 14-й позиции (15).