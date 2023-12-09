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    Юран: Готовились мы на велотренажерах неделю, потому что в Нижнем Новгороде -15, -17, -20

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    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал, как команда готовилась к матчу 18-го тура РПЛ против «Зенита».

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Готовились мы на велотренажерах неделю. Потому что в Нижнем Новгороде -15, -17, -20 вчера. Возможности не было потренироваться. Один раз в среду я вывел команду на 25 минут и сразу потерял бойцов. Стаматов сразу после "Урала" заболел и Живоглядов с температурой. Нигматуллина потеряли, Мухина — с температурой. Половина команды тоже с больным горлом, но хорошо работали медики. Боялся, что самому придется играть, тур же нужно провести. Сказал тренерскому штабу готовиться, мало ли что впереди, тур бы доиграли.

    Доволен первой частью чемпионата, но недоволен концовкой, что зима так наступила. Наверное, тур можно было перенести на зиму. Если Краснодарский край и "Зенит" под крышей позволяет погода тренироваться. Я уже говорил функционерам: давайте уважать футболистам. Многие говорили, что в Москве решат судьи по температуре. В Грозном и Краснодаре нормально, но нам то что неделю делать, как тренироваться? Нам не рассказывали, как в такой ситуации выходить. Играл в Германии, было -2,-3, снег — все подняли вопрос, что это травмоопасно для футболистов, риск получить травму и перенесли. В прошлом играл, в декабре нужно было доигрывать, но там была Лига чемпионов. А сейчас что, безвыходная ситуация? Одни готовятся, а другие велосипед крутят. Доволен результатом, но девятое место, хочется еще больше. Парни молодцы, я их поблагодарил. Теперь их время. В чемпионате мое время, а когда отдых — их время. Пусть отдыхают с семьей, с близкими, празднуют Новый год», — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

    Пока «Зенит» возглавил таблицу с 36 очками. «Пари НН» идет девятым и имеет на 12 очков меньше.

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