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    «Верона» и «Лацио» не выявили победителя

    «Верона — "Лацио": счет матча 1:1 (0:1), обзор голов

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    В матче 15-го тура итальянской Серии А «Верона» на своем поле сыграла вничью с «Лацио» — 1:1.

    Маттиа Дзакканьи
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    Маттиа Дзакканьи

    Римляне открыли счет на 23-й минуте. Отличился Маттиа Дзакканьи с передачи Фелипе Андерсона.

    На 70-й минуте счет сравнял французский нападающий Тома Анри, который очень долго лечился и в этом матче появился на поле в начале второго тайма. Голевую передачу ему отдал Томас Суслов.

    На 74-й минуте «Лацио» забил гол, но он не был засчитан.

    Футбол. Италия. Серия А
    Верона — Лацио 1:1
    Голы: 0:1 Маттиа Цаканьи (23'), 1:1 Тома Анри (70') Верона: Лоренцо Монтипо, Диего Коппола (Джанджакомо Маньяни, 87'), Бруно Амионе, Филиппо Терраччано, Ондрей Дуда, Суат Сердар (Дарко Лазович, 46'), Томаш Суслов (Хорди Мбула, 76'), Милан Дюрич (Тома Анри, 57'), Сириль Нгонж, Jackson Tchatchoua, Michael Folorunsho (Мартин Онгла, 57') Лацио: Иван Проведель, Марио Хила, Николо Казале, Маттиа Цаканьи (Педро Родригес, 72'), Фелипе Андерсон, Луис Альберто, Николо Ровелла, Маттео Гюэндузи (Матиас Весино, 84'), Адам Марушич (Эльсеид Хюсай, 29'), Мануэль Лаццари, Чиро Иммобиле (Валентин Кастеллано, 72') Предупреждения: Ондрей Дуда (15'), Адам Марушич (24'), Эльсеид Хюсай (63'), Ондрей Дуда (77'), Фелипе Андерсон (82'), Педро Родригес (90 + 5')

    «Лацио» идет восьмым с 21 очком.

    Календарь и таблица Серии А

    «Верона» находится в зоне вылета с 11 баллами.

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