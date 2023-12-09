Уткин высказался о возможной отставке Абаскаля

Популярный блогервыразил свое мнение по поводу возможного увольнения наставника «Спартака»

Сегодня, 9 декабря, красно-белые дома разгромили «Крылья Советов» со счетом 3:0.

«Разговоры об отставке Абаскаля в ближайшее время давно стали фоном. Тем не менее в канун зимнего перерыва они активизируются.

Последний матч года "Спартака" пока идеален для продолжения этой бесконечной перепалки.

С одной стороны, "Спартак" проводит отличный матч против "Крыльев". "Оставить".

С другой — проводит-то без дисквалифицированного Абаскаля!

"Ну, вот видите же!!" — написал Уткин в соцсетях.