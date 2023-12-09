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    Уткин высказался о возможной отставке Абаскаля

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    Популярный блогер Василий Уткин выразил свое мнение по поводу возможного увольнения наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    Сегодня, 9 декабря, красно-белые дома разгромили «Крылья Советов» со счетом 3:0.

    «Разговоры об отставке Абаскаля в ближайшее время давно стали фоном. Тем не менее в канун зимнего перерыва они активизируются.

    Последний матч года "Спартака" пока идеален для продолжения этой бесконечной перепалки.

    С одной стороны, "Спартак" проводит отличный матч против "Крыльев". "Оставить".

    С другой — проводит-то без дисквалифицированного Абаскаля!
    "Ну, вот видите же!!" — написал Уткин в соцсетях.

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