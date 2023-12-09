ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Жирона» Мечта о Лиге чемпионов и богатые владельцы. Как далеко может зайти «Жирона»?
  • 20:21
    • «Реал» потерял очки в матче с «Бетисом»
  • 19:58
    • «Борнмут» уничтожил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
  • 19:29
    • «Бавария» крупно проиграла «Айнтрахту»
  • 17:41
    • «Ливерпуль» в гостях победил «Кристал Пэлас»
  • 16:00
    • «Спартак» на своем поле разгромил «Крылья Советов»
    Все новости спорта

    «Борнмут» уничтожил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

    «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»: счет матча 0:3 (0:1), обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Борнмут
    В матче 16-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» проиграл «Борнмуту» с разгромным счетом 0:3 на своем поле.

    Доминик Соланке
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Доминик Соланке

    Уже на пятой минуте Доминик Соланке с передачи Льюиса Кука вывел «вишен» вперед.

    На 68-й минуте датский полузащитник Филип Биллинг увеличил преимущество гостей до двух мячей.

    А еще через пять минут аргентинский защитник Маркос Сенеси сделал счет совсем уж неприличным для манкунианцев. В том моменте ему ассистировал Маркус Тавернье.

    «Борнмут» был близок к тому, чтобы забить и четвертый гол, но он был отменен за игру рукой.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Юнайтед — Борнмут 0:3
    Голы: 0:1 Доминик Соланке (5'), 0:2 Филип Биллинг (68'), 0:3 Маркос Сенеси (73') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Диогу Далот, Гарри Магуайр, Люк Шоу (Джонни Эванс, 79'), Серхио Регилон, Скотт МакТоминай, Софьян Амрабат, Бруну Фернандеш, Алехандро Гарначо (Маркус Рашфорд, 79'), Антони (Факундо Пельистри, 79'), Антони Марсьяль (Расмус Хёйлунн, 56') Борнмут: Нето, Милош Керкез, Маркос Сенеси, Илья Забарный, Адам Смит, Маркус Таверньер (Данго Уаттара, 88'), Райан Кристи, Льюис Кук (Джо Ротуэлл, 88'), Доминик Соланке, Джастин Клюйверт (Луис Синистерра, 72'), Энтойн Семеньо (Филип Биллинг, 58') Предупреждения: Маркус Таверньер (27'), Серхио Регилон (30'), Расмус Хёйлунн (60'), Бруну Фернандеш (84')

    В следующем туре «МЮ» сыграет в гостях с «Ливерпулем».

    Календарь и таблица АПЛ

    «Борнмут» примет «Лутон».

    У «Манчестер Юнайтед» осталось 27 очков, он идет шестым в АПЛ. «Борнмут» имеет 19 очков, он 13-й.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Вашингтон» ждет четвертая подряд провальная игра
  • «Вашингтон» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • Способен ли «Удинезе» отобрать очки у «Интера»?
  • «Интер» — «Удинезе». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сможет ли «Краснодар» обыграть ЦСКА?
  • «Краснодар» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.29
  • Экспресс дня 9 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Вашингтон — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Интер — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.76
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.49
  • Прогноз на матч ПСЖ — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Рома — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  4.90
  • Прогноз на матч Барселона — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры