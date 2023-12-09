«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»: счет матча 0:3 (0:1), обзор голов

В матче 16-го тура АПЛпроигралс разгромным счетом 0:3 на своем поле.

Уже на пятой минуте Доминик Соланке с передачи Льюиса Кука вывел «вишен» вперед.

На 68-й минуте датский полузащитник Филип Биллинг увеличил преимущество гостей до двух мячей.

А еще через пять минут аргентинский защитник Маркос Сенеси сделал счет совсем уж неприличным для манкунианцев. В том моменте ему ассистировал Маркус Тавернье.

«Борнмут» был близок к тому, чтобы забить и четвертый гол, но он был отменен за игру рукой.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед — Борнмут 0:3 Голы: 0:1 Доминик Соланке (5'), 0:2 Филип Биллинг (68'), 0:3 Маркос Сенеси (73') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Диогу Далот, Гарри Магуайр, Люк Шоу (Джонни Эванс, 79'), Серхио Регилон, Скотт МакТоминай, Софьян Амрабат, Бруну Фернандеш, Алехандро Гарначо (Маркус Рашфорд, 79'), Антони (Факундо Пельистри, 79'), Антони Марсьяль (Расмус Хёйлунн, 56') Борнмут: Нето, Милош Керкез, Маркос Сенеси, Илья Забарный, Адам Смит, Маркус Таверньер (Данго Уаттара, 88'), Райан Кристи, Льюис Кук (Джо Ротуэлл, 88'), Доминик Соланке, Джастин Клюйверт (Луис Синистерра, 72'), Энтойн Семеньо (Филип Биллинг, 58') Предупреждения: Маркус Таверньер (27'), Серхио Регилон (30'), Расмус Хёйлунн (60'), Бруну Фернандеш (84')

В следующем туре «МЮ» сыграет в гостях с «Ливерпулем».

Календарь и таблица АПЛ

«Борнмут» примет «Лутон».

У «Манчестер Юнайтед» осталось 27 очков, он идет шестым в АПЛ. «Борнмут» имеет 19 очков, он 13-й.