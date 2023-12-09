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    Карасев: Мы справились со своей работой в Саудовской Аравии

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    Российский арбитр Сергей Карасев поделился впечатлениями от работы в Саудовской Аравии.

    Сергей Карасев
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    Сергей Карасев

    В конце ноября Карасев работал на матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Абха» — «Аль-Ахли» (0:6), а в начале декабря в качестве арбитра VAR обслужил игру «Аль-Охдуд» — «Аль-Иттифак» (1:0).

    «Впечатления хорошие, потому что, во‑первых, международных матчей у нас нет, а это одна из единственных возможностей.

    Мы довольны, потому что после игры команда, уступившая 0:6, обычно уходит с поля, не пожав руки судьям, расстроенной. После игры все подошли к судьям, и это говорит о том, что мы справились со своей работой.

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    • По поводу VAR, там все отлично прошло, без походов к монитору, бригада отработала великолепно», — приводит слова Карасева «Матч ТВ».

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