Карасев: Мы справились со своей работой в Саудовской Аравии

Российский арбитрподелился впечатлениями от работы в Саудовской Аравии.

В конце ноября Карасев работал на матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Абха» — «Аль-Ахли» (0:6), а в начале декабря в качестве арбитра VAR обслужил игру «Аль-Охдуд» — «Аль-Иттифак» (1:0).

«Впечатления хорошие, потому что, во‑первых, международных матчей у нас нет, а это одна из единственных возможностей.

Мы довольны, потому что после игры команда, уступившая 0:6, обычно уходит с поля, не пожав руки судьям, расстроенной. После игры все подошли к судьям, и это говорит о том, что мы справились со своей работой.

По поводу VAR, там все отлично прошло, без походов к монитору, бригада отработала великолепно», — приводит слова Карасева «Матч ТВ».