«Зенит» предлагал за защитника «Сан-Паулу» 18 млн евро, но получил отказ

Очередной трансферной целью «Зенита» стал защитник «Сан-Паулу»

По информации UOL, «Зенит» предложил за 20-летнего футболиста 18 миллионов евро, но получил отказ.

«Сан-Паулу» хочет получить за Бералдо не менее 20 миллионов евро.

Источник отмечает, что в переходе бразильца заинтересован английский «Лестер», который готов удовлетворить финансовые запросы «Сан-Паулу».

Transfermarkt оценивает стоимость Бералдо в шесть миллионов евро. В сезоне-2023 он провел за «Сан-Паулу» 48 матчей и забил один гол.

Контракт Бералдо с «Сан-Паулу» рассчитан до конца 2028 года.

Ранее полузащитник «Палмейраса» Артур подтвердил информацию о возможном переходе в «Зенит».