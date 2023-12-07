«Атлетико Асторга» — «Севилья»: счет матча 0:2, обзор голов

всухую обыграла(2:0) в матче 1/32 финала Кубка Испании.

Первый гол в этом матче «Севилья» забила на 28-й минуте. Арбитр поставил пенальти в ворота хозяев. Защитник команды Серхио Рамос уверенно реализовал одиннадцатиметировый удар.

На 68-й минуте «Севилья» удвоила свое преимущество благодаря голу защитника команды Федерико Гаттони.

Футбол. Испания. Кубок Дель Рей Atletico Astorga — Севилья 0:2 Голы: 0:1 Серхио Рамос (пенальти) (28'), 0:2 Федерико Гаттони (68')

После победы над «Атлетико Асторга» «Севилья» вышла в 1/16 финала Кубка Испании.