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    «Севилья» обыграла «Атлетико Асторга» в 1/32 финала Кубка Испании

    «Атлетико Асторга» — «Севилья»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Севилья
    «Севилья» всухую обыграла «Атлетико Асторга» (2:0) в матче 1/32 финала Кубка Испании.

    «Севилья»
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    «Севилья»

    Первый гол в этом матче «Севилья» забила на 28-й минуте. Арбитр поставил пенальти в ворота хозяев. Защитник команды Серхио Рамос уверенно реализовал одиннадцатиметировый удар.

    На 68-й минуте «Севилья» удвоила свое преимущество благодаря голу защитника команды Федерико Гаттони.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Atletico Astorga — Севилья 0:2
    Голы: 0:1 Серхио Рамос (пенальти) (28'), 0:2 Федерико Гаттони (68')

    После победы над «Атлетико Асторга» «Севилья» вышла в 1/16 финала Кубка Испании.

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