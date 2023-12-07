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    Хави хочет, чтобы «Барселона» купила нападающего «Ман Сити»

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    Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес надеется, что каталонский клуб сможет подписать нападающего «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса.

    Хулиан Альварес
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    Хулиан Альварес

    По информации Diario SPORT, Хави восхищается игрой аргентинца и хочет, чтобы в будущем он перешел в «Барсу».

    Альварес провел в текущем чемпионате Англии 15 матчей, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Альвареса в 80 миллионов евро.

    «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги после 15 туров.

    Напомним, сообщалось, что «Барселона» может подписать бывшего вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа.

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