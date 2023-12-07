Хави хочет, чтобы «Барселона» купила нападающего «Ман Сити»

Хулиан Альварес Фото: globallookpress.com
По информации Diario SPORT, Хави восхищается игрой аргентинца и хочет, чтобы в будущем он перешел в «Барсу».
Альварес провел в текущем чемпионате Англии 15 матчей, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.
Transfermarkt оценивает стоимость Альвареса в 80 миллионов евро.
«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги после 15 туров.
Напомним, сообщалось, что «Барселона» может подписать бывшего вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа.