Хави хочет, чтобы «Барселона» купила нападающего «Ман Сити»

Главный тренер «Барселоны»надеется, что каталонский клуб сможет подписать нападающего «Манчестер Сити»

По информации Diario SPORT, Хави восхищается игрой аргентинца и хочет, чтобы в будущем он перешел в «Барсу».

Альварес провел в текущем чемпионате Англии 15 матчей, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.

Transfermarkt оценивает стоимость Альвареса в 80 миллионов евро.

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги после 15 туров.

Напомним, сообщалось, что «Барселона» может подписать бывшего вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа.