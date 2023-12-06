Владелец «Интер Майами»: Месси нужна была новая глава, совершенно иная, все с чистого листа

Владелецрассказал о причинах переходав американский клуб.

«Моим главным аргументом для Лео было следующее: "Послушай, суперспортсмен мог изменить вид спорта в стране лишь несколько раз в истории. У тебя же есть возможность изменить спорт в США, на крупнейшем коммерческом рынке мира".

Некоторые люди заблуждались: "О боже, если Месси выиграет чемпионат мира, то нам его не видать". В то же время я был полностью уверен, что если он выиграет мундиаль, то всё будет в порядке, потому что это его главное достижение в карьере. Месси нужна была новая глава, совершенно иная. Всё с чистого листа», — сказал Хорхе Мас TIME.

Месси провел 6 матчей в прошедшем сезоне чемпионата США, забил гол и сделал 2 голевые передачи.