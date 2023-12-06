«Бавария» нацелилась на подписание нескольких защитников

Руководствохочет подписать защитников из АПЛ и Серии А. Об этом сообщает Bild

Стало известно, что «Бавария» заинтересована в трансфере защитника «Астон Виллы» Клемана Лангле.

В нынешнем сезоне игрок обороны провел 5 матчей за «Астон Виллу» и не отметился результативными действиями. По данным Transfermarkt стоимость игрока оценивается в 10 млн. евро.

Помимо этого, защитник «Аталанты» Джорджо Скальвини является приоритетным вариантом для «Баварии». Игрок обороны принял участие в 17-и матчах за итальянский клуб и забил один гол.