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    «Бавария» нацелилась на подписание нескольких защитников

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    Руководство «Баварии» хочет подписать защитников из АПЛ и Серии А. Об этом сообщает Bild.

    Клеман Лангле — защитник «Астон Виллы»
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    Клеман Лангле — защитник «Астон Виллы»

    Стало известно, что «Бавария» заинтересована в трансфере защитника «Астон Виллы» Клемана Лангле.

    В нынешнем сезоне игрок обороны провел 5 матчей за «Астон Виллу» и не отметился результативными действиями. По данным Transfermarkt стоимость игрока оценивается в 10 млн. евро.

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    • Помимо этого, защитник «Аталанты» Джорджо Скальвини является приоритетным вариантом для «Баварии». Игрок обороны принял участие в 17-и матчах за итальянский клуб и забил один гол.

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