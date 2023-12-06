Глушаков: Никогда не видел поступков, похожих на прыжок Бериши

Бывший футболист сборной Россиипрокомментировал стычку главного тренера «Спартака»с полузащитником «Ахмата»

В первом тайме Бериша отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки запасных «Спартака», прыгнув ногами в сторону Абаскаля. Главный тренер красно-белых повалил албанца, за что арбитр Евгений Кукуляк показал ему красную карточку. Бериша по итогам эпизода получил желтую карточку.

«Футбол — это эмоции. Не знаю, что хотел Бериша в этом моменте. Все знают, что он своеобразный футболист, иногда его переполняют эмоции.

Не знаю, куда он там бежал — думаю, что куда-то к VIP-ложе что-то показать. Наверное, Абаскаль его неправильно понял — этот прыжок какой-то непонятный. Вопросов больше к Берише. Надо спросить, что он хотел, — мы можем только догадываться.

Действительно, я никогда не видел таких поступков в своей карьере. Сложно говорить о судейских решениях, это должны делать более компетентные в этом люди. Думаю, разберутся и решат», — приводит слова Глушакова «Чемпионат».

Напомним, в РФС назвали достаточным наказание Бериши за прыжок в сторону Абаскаля.