ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Арман ЦарукянЦарукян — главная угроза для Махачева. Арман деклассировал Дариуша и ворвался в топ-5
    Все новости спорта

    Глушаков: Никогда не видел поступков, похожих на прыжок Бериши

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Ахмат Спартак РПЛ Футбол России
    Бывший футболист сборной России Денис Глушаков прокомментировал стычку главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля с полузащитником «Ахмата» Бернардом Беришей.

    Денис Глушаков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Денис Глушаков

    В первом тайме Бериша отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки запасных «Спартака», прыгнув ногами в сторону Абаскаля. Главный тренер красно-белых повалил албанца, за что арбитр Евгений Кукуляк показал ему красную карточку. Бериша по итогам эпизода получил желтую карточку.

    «Футбол — это эмоции. Не знаю, что хотел Бериша в этом моменте. Все знают, что он своеобразный футболист, иногда его переполняют эмоции.

    Не знаю, куда он там бежал — думаю, что куда-то к VIP-ложе что-то показать. Наверное, Абаскаль его неправильно понял — этот прыжок какой-то непонятный. Вопросов больше к Берише. Надо спросить, что он хотел, — мы можем только догадываться.

  • Олег Иванов о прыжке Бериши: Я бы по лбу дал за такое
  • Читайте по теме

    • Действительно, я никогда не видел таких поступков в своей карьере. Сложно говорить о судейских решениях, это должны делать более компетентные в этом люди. Думаю, разберутся и решат», — приводит слова Глушакова «Чемпионат».

    Напомним, в РФС назвали достаточным наказание Бериши за прыжок в сторону Абаскаля.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Голепад в Манчестере закончится победой хозяев?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
  • «Манчестер Сити» не потеряет очки с «Астон Виллой»?
  • «Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Сколько «Ливерпуль» забьет «Шеффилд Юнайтед»?
  • «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.20
  • Экспресс дня 6 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •  2.85
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.18
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.06
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Атлетико Асторга — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Эвертон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Локомотив — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Волендам
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры