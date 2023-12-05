Олег Иванов о прыжке Бериши: Я бы по лбу дал за такое

Полузащитник «Рубина»прокомментировал стычку главного тренера «Спартака»с полузащитником «Ахмата»

В первом тайме Бериша отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки запасных «Спартака», прыгнув ногами в сторону Абаскаля. Главный тренер красно-белых повалил албанца, за что арбитр Евгений Кукуляк показал ему красную карточку. Бериша по итогам эпизода получил желтую карточку.

«Матч не смотрел, но видел эпизод. Знаю Бернарда, играли вместе. Потом написал Андрею Семенову: "Что должно случиться, чтобы я или ты так поступили?" Чужая душа — потемки. Для меня это неприемлемо, хотя Бериша — мой товарищ. Считаю, что отношение к старшему, к тренеру должно быть другим. Хотя они приблизительно одного возраста. Но по статусу это неприемлемо.

Как бы я поступил, если так прыгнули против меня? Я бы по лбу дал.

Честно говоря, лет семь назад такой футболист здоровым с поля точно бы не ушел, как минимум с повреждением. Тут надо спрашивать футболистов "Спартака", почему Бернард спокойно доиграл. Раньше, когда я играл в Грозном, меня удаляли, в игре со "Спартаком" все играли от ножа и переворачивали матчи. Думаю, в другой ситуации Бериша бы не доиграл.

Я бы тоже не сдержался, когда кто‑то так летит. На видео всё ясно, что тут скрывать. Это красная карточка для игрока, жесткая провокация. Если бы Абаскаль не видел его и не сделал шаг в сторону, то мог бы и без ног остаться», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».