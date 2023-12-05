ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей МиранчукТрансферный дайджест. 28 ноября — 4 декабря
    Все новости спорта

    Олег Иванов о прыжке Бериши: Я бы по лбу дал за такое

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Ахмат Спартак Рубин РПЛ Футбол России
    Полузащитник «Рубина» Олег Иванов прокомментировал стычку главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля с полузащитником «Ахмата» Бернардом Беришей.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В первом тайме Бериша отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки запасных «Спартака», прыгнув ногами в сторону Абаскаля. Главный тренер красно-белых повалил албанца, за что арбитр Евгений Кукуляк показал ему красную карточку. Бериша по итогам эпизода получил желтую карточку.

    «Матч не смотрел, но видел эпизод. Знаю Бернарда, играли вместе. Потом написал Андрею Семенову: "Что должно случиться, чтобы я или ты так поступили?" Чужая душа — потемки. Для меня это неприемлемо, хотя Бериша — мой товарищ. Считаю, что отношение к старшему, к тренеру должно быть другим. Хотя они приблизительно одного возраста. Но по статусу это неприемлемо.

    Как бы я поступил, если так прыгнули против меня? Я бы по лбу дал.

    Честно говоря, лет семь назад такой футболист здоровым с поля точно бы не ушел, как минимум с повреждением. Тут надо спрашивать футболистов "Спартака", почему Бернард спокойно доиграл. Раньше, когда я играл в Грозном, меня удаляли, в игре со "Спартаком" все играли от ножа и переворачивали матчи. Думаю, в другой ситуации Бериша бы не доиграл.

  • В РФС назвали достаточным наказание Бериши за прыжок в сторону Абаскаля
  • Читайте по теме

    • Я бы тоже не сдержался, когда кто‑то так летит. На видео всё ясно, что тут скрывать. Это красная карточка для игрока, жесткая провокация. Если бы Абаскаль не видел его и не сделал шаг в сторону, то мог бы и без ног остаться», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Лутон» победную серию «Арсенала»?
  • «Лутон Таун» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Динамовцы преуспеют в матче за первое место
  • «Спартак» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • «Металлург» Мг не станет делить очки с ЦСКА у себя дома
  • «Металлург» Мг — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 5 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •  2.01
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.98
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Металлург Мг — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Боруссия М — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Марсель — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Андрач — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры