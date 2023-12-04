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    Зиньковский: Уязвимое место «Спартака» — это контратаки

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    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский назвал причины поражения команды в матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).

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    «Даже говорить нечего. По-моему, сразу первый момент, первая или вторая минута — и сразу гол. Банально — концентрация. Пропустили выпад один. В первом тайме такой же момент был с забитым мячом. Игра была на встречных курсах, но моментов у наших ворот особо не было.

    Потеряли мяч, быстрая контратака. Возможно, это наше уязвимое место — эти контратаки. И сразу забивает гол "Ахмат". Так же и во втором тайме: только вышли — и сразу получили. Такой момент. Вроде спокойно, но получили гол», — сказал Зиньковский Чемпионату.

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    • После поражения от «Ахмата» «красно-белые» занимают 7-е место в таблице РПЛ с 27-ю очками в активе. В следующем матче «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» 9-го декабря.

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