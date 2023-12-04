Рахимов: Такие поражения — болезненные и обидные, но гордость за то, что они делают на поле, остается

Главный тренерподвел итоги матча 17-го тура РПЛ против(0:1).

«По игре: сказал сейчас в раздевалке, что любая серия заканчивается. Такие поражения — болезненные и обидные, но гордость за то, что они делают на поле, остается. Я вижу ваш характер, вашу уверенность в себе. Если мы берем по составам, понятно, что у "Динамо" очень качественные футболисты на всех позициях. Но сегодня я сказал ребятам, что они ни в чем не уступали сопернику, и они показали очень хороший футбол. Из этого поражения надо брать положительные моменты. Реализация моментов — этим мы страдаем с самого начала. Даже анализируя до матча соперника, по так называемому XG мы недобрали 7-8 мячей, по тому, что возле наших ворот создается, мы идем на втором месте — очень мало создается. Но реализация наша страдает. Над этим нужно работать. С руководством мы разговаривали, оно все прекрасно понимает. Сейчас мы будем разговаривать о наших возможностях и потенциальных приобретениях. Шаг вперед был сделан. Останавливаться нельзя.

Поле дало возможность играть в хороший футбол. Забей мы первые, нам бы забить было бы сложно. При организации игры в обороне мы уверенно себя чувствуем. А выходы из обороны в атаку у нас хорошие», — цитирует Рахимова «Спорт-Экспресс».

После этого матча «Динамо» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 31-м баллом в активе. «Рубин» — на 8-й позиции (25 баллов).