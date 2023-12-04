ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей МиранчукТрансферный дайджест. 28 ноября — 4 декабря
  • 22:14
    • Миранчук выйдет в стартовом составе «Аталанты» на матч с «Торино»
    Все новости спорта

    Рахимов: Такие поражения — болезненные и обидные, но гордость за то, что они делают на поле, остается

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Рубин Динамо
    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвел итоги матча 17-го тура РПЛ против «Динамо» (0:1).

    Рашид Рахимов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рашид Рахимов

    «По игре: сказал сейчас в раздевалке, что любая серия заканчивается. Такие поражения — болезненные и обидные, но гордость за то, что они делают на поле, остается. Я вижу ваш характер, вашу уверенность в себе. Если мы берем по составам, понятно, что у "Динамо" очень качественные футболисты на всех позициях. Но сегодня я сказал ребятам, что они ни в чем не уступали сопернику, и они показали очень хороший футбол. Из этого поражения надо брать положительные моменты. Реализация моментов — этим мы страдаем с самого начала. Даже анализируя до матча соперника, по так называемому XG мы недобрали 7-8 мячей, по тому, что возле наших ворот создается, мы идем на втором месте — очень мало создается. Но реализация наша страдает. Над этим нужно работать. С руководством мы разговаривали, оно все прекрасно понимает. Сейчас мы будем разговаривать о наших возможностях и потенциальных приобретениях. Шаг вперед был сделан. Останавливаться нельзя.

    Поле дало возможность играть в хороший футбол. Забей мы первые, нам бы забить было бы сложно. При организации игры в обороне мы уверенно себя чувствуем. А выходы из обороны в атаку у нас хорошие», — цитирует Рахимова «Спорт-Экспресс».

    После этого матча «Динамо» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 31-м баллом в активе. «Рубин» — на 8-й позиции (25 баллов).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Аталанта» прервет неудачную серию
  • «Торино» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Смогут ли «Сельта» и «Кадис» определить победителя?
  • «Сельта» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
  • Четвертый подряд матч «Рейнджерс» закончат без потери очков
  • «Оттава» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.14
  • Экспресс дня 4 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •  2.55
  • Прогноз на матч Торино — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.10
  • Прогноз на матч Сельта — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Оттава — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.90
  • Прогноз на матч Валвейк — Аякс
  • Футбол
  • Послезавтра в 12:00
    •  3.55
  • Экспресс дня 5 декабря
  • Завтра в 23:15
    •  2.42
  • Прогноз на матч Колорадо — Анахайм
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры