В «Локомотиве» высказались о будущем Дзюбы

Председатель совета директоров московского «Локомотива»высказался по поводу будущего форварда

«Уверен, что у нас с Артемом все будет нормально. Он демонстрирует то отношение к футболу, на котором можно учить нашу молодежь. Это большой мастер, о чём я неоднократно говорил.

Мы очень рады, что уже скоро год, как мы работаем вместе. Уверен, что и дальше будем работать вместе», — приводит слова Нагорных «РИА Новости Спорт».

Контракт с Дзюбой истекает в июне 2024 года и предусматривает опцию продления еще на один сезон.

Ранее «Локомотив» в 17-м туре РПЛ дома победил «Зенит» со счетом 3:1.