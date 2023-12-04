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    В «Локомотиве» высказались о будущем Дзюбы

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    Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался по поводу будущего форварда Артема Дзюбы.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Уверен, что у нас с Артемом все будет нормально. Он демонстрирует то отношение к футболу, на котором можно учить нашу молодежь. Это большой мастер, о чём я неоднократно говорил.

    Мы очень рады, что уже скоро год, как мы работаем вместе. Уверен, что и дальше будем работать вместе», — приводит слова Нагорных «РИА Новости Спорт».

    Контракт с Дзюбой истекает в июне 2024 года и предусматривает опцию продления еще на один сезон.

    Ранее «Локомотив» в 17-м туре РПЛ дома победил «Зенит» со счетом 3:1.

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