«Динамо» — «Рубин»: прогноз, составы, коэффициенты

Константин Тюкавин Фото: globallookpress.com
«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Лаксальт, Бальбуэна, Скопинцев, Фомин, Карраскаль, Нгамале, Чавес, Бителло, Тюкавин.
Запасные: Шунин, Зайдензаль, Лепский, Шагиахметов, Маричаль, Лесовой, Макаров, Гагнидзе, Смолов, Гладышев, Зазвонкин, Чупаев.
«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Вуячич, Безруков, Иву, Вада, Чумич, Ранджелович, Даку.
Запасные: Шамов, Янович, Рожков, Ашурматов, Дрезгич, Иванов, Зотов, Ломовицкий, Кузнецов, Апшацев, Рахмоналиев, Фамейе.
Начало игры в 19:30. С прогнозом на игру можете ознакомиться по этой ссылке.