«Динамо» Москва на своем поле примет «Рубин» в рамках 17-го тура российской Премьер-лиги. Матч состоится 4 декабря, 19:30 (мск). «Динамо» — «Рубин»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Динамо»

Московское «Динамо» мощно накатывает на финиш первой части сезона и поднялось уже на третье место. Сейчас у «бело-голубых» 28 очков и отставание от лидера «Зенита» всего пять очков.

В последнем туре подопечные Марцела Лички в ярком матче победили в гостях ЦСКА со счетом 3:2. После первого тайма «Динамо» уступало 1:2, но нашло в себе силы перевернуть ход игры.

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Героем матча стал дорогостоящий бразилец Бителло, который, похоже, адаптировался в российском чемпионате и начал показывать свой настоящий уровень. На счету полузащитника первый и второй гол «бело-голубых». Победный же мяч забил Константин Тюкавин, продливший на днях контракт.

Календарь и таблица РПЛ

Форвард под конец сезона набрал мощный ход и забивает почти в каждом матче. На неделе «бело-голубые» одержали эмоциональную победу над «Зенитом» (1:0) в Кубке России. Отличился у той игре Федор Смолов.

«Рубин»

Казанский клуб не показывает яркого футбола, но стабильно набирает очки в последнее время. Сейчас «Рубин» уже на восьмом месте с 25 очками, что позволило ему вклиниться в большую группу преследователей лидеров чемпионата.

В последнем туре команда Рашида Рахимова снова неброско и очень рационально одолела воронежский «Факел» со счетом 1:0. Единственный гол на 37-й минуте забил молодой полузащитник Руслан Безруков с помощью рикошета.

После потери из-за травм нескольких футболистов он сейчас закрывает весь левый фланг и выглядит довольно солидно, хотя по основному амплуа он центральный полузащитник. Для Безрукова это второй гол в РПЛ в этом сезоне.

Вообще команда сейчас представляет собой прочный монолит и не пропускает на протяжении уже шести туров. За это время «Рубин» одержал пять побед и один раз сыграл вничью. Также стоит сказать, что команде постоянно фартит, часто она берет очки, где не особо и заслуживает.

Прогноз и ставка

Перед этой встречей букмекеры считают фаворитом «Динамо». На его победу — 1,75. Ничья — 4,20. На «Рубин» — 4,60.

Техничному «Динамо» очень сложно играть против таких соперников, которые «залазят под кожу» и не позволяют играть в свой футбол сопернику. Команда Рахимова будет играть очень плотно, держать большие силы у своих ворот и ждать возможности поймать на контратаке.

«Бело-голубые» провели непростой матч на неделе против «Зенита» в Кубке России, тогда как «Рубин» экономил силы. На наш взгляд, неплохим вариантом ставки станет, что «Рубин» не проиграет за 2,15.

Более рисковые могут взять прогноз на «победу Рубина» за 4,60. Сейчас казанцы точно не хуже, но при этом более организованы с точки зрения командных взаимодействий.