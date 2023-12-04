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    Президент РПЛ: Матч ЦСКА — «Ростов» надо было перенести на понедельник

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    Президент РПЛ Александр Алаев объяснил, почему не было принято решение о переносе матча ЦСКА — «Ростов», несмотря на сложные погодные условия.

    Александр Алаев
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    Александр Алаев

    В минувшее воскресенье ЦСКА выиграл у «Ростова» (2:0) в рамках 17 тура РПЛ. Командам пришлось играть во время снегопада.

    «Я не буду сталкивать РФС с РПЛ. Есть устройство системы, как она работает. Сейчас система работает так, что судья принимает решение. Это его полномочия.

    Моя точка зрения была такая, что лучше было бы сыграть в понедельник. Это позволило бы привести поле в порядок, расчистить. Понятно, что это определенные неудобства для болельщиков, "Ростову" пришлось бы оставаться на один день в Москве. Но мне казалось, было бы логичнее привести поле, переждать снегопад, ночью убрать, как это было в Воронеже.

    В Воронеже примерно такая же ситуация и была: завалило снегом, всю ночь расчищали. Тяжелые условия, но тем не менее матч "Факела" с "Балтикой" прошел в приемлемых условиях. В понедельник, да, чуть холоднее с одной стороны, но с другой стороны солнце, главное, есть время убрать снег. Но судья принимает решение, оценивая все эти варианты. Он принял решение, что поле выдержит, что погодные условия — приемлемые для игры в футбол.

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    • Наверное, он был прав, потому что игра состоялась согласно календарю, матч был показан в эфире, никто травму не получил. Я считаю, что лучше было перенести. Но у лиги нет полномочий переносить матчи. Мы все консультировались, все обсуждали варианты, но принято такое решение», — приводит слова Алаева «Спорт-Экспресс».

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