«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: счет матча 1:1, обзор голов

на своем поле сыграла вничью с(1:1) в матче 15-го тура испанской Примеры.

Первый гол забили хозяева уже на 2-й минуте встречи. Полузащитник «Осасуны» Мойсес Гомес удачно попал в девятку ворот после отличного навеса в штрафную соперника.

На 41-й минуте «Реал Сосьедад» сумел сравнять счет. Форвард команды Умар Садик ворвался в штрафную и попал точно в левый угол ворот, без шансов для голкипера соперника — 1:1.

Футбол. Испания. Примера Осасуна — Реал Сосьедад 1:1 Голы: 1:0 Мойсес Гомес (2'), 1:1 Садик Умар (41') Осасуна: Серхио Эррера, Хесус Аресо, Алехандро Катена, Давид Гарсия, Хуан Крус (Начо Видаль, 75'), Хоан Мохика (Хорхе Эррандо, 55'), Аймар Орос (Эсекьель Авила, 75'), Лукас Торро, Мойсес Гомес, Рубен Гарсия (Хон Монкайола, 64'), Анте Будимир (Рауль Гарсия, 75') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Киран Тирни (Айэн Муньос, 74'), Робен Ле Норман, Амари Траоре, Брайс Мендес, Микель Мерино, Мартин Субименди, Такэфуса Кубо, Игор Субельдия, Садик Умар (Микель Оярсабаль, 75'), Андер Барренечеа (Арсен Захарян, 16') Предупреждения: Киран Тирни (49'), Алехандро Катена (58'), Анте Будимир (61'), Такэфуса Кубо (65'), Робен Ле Норман (84'), Рауль Гарсия (86')

После этого матча «Осасуна» занимает 14-е место в таблице Примеры с 15-ю очками в активе. «Реал Сосьедад» располагается на 6-й строчке (26 баллов).